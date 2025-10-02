Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 6ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 5ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Kolasinac, Bakker, Scamacca, Scalvini, Hien, Zalewski, Kossonou, De Ketelaere, Bellanova
Squalificati: De Roon
BOLOGNA
Indisponibili: Immobile, I. Sulemana
Squalificati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Radunovic, Zappa, Gaetano, Pintus, Belotti
Squalificati: nessuno
COMO
Indisponibili: Diao, Van der Brempt, Sergi Roberto
Squalificati: Jesus Rodriguez
CREMONESE
Indisponibili: Audero, Collocolo, Moumbagna
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Kouame, Lamptey, Sohm
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Messias, Stanciu
Squalificati: nessuno
INTER
Indisponibili: Thuram
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Miretti, Milik, Cabal
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Gigot, Rovella, Marusic, L. Pellegrini, Vecino
Squalificati: Guendouzi
LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Helgason, Sottil, Perez (al Mondiale U20)
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Tomori, Jashari
Squalificati: Estupinan
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Contini, Buongiorno, Rrahmani
Squalificati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Hernani, Valenti
Squalificati: nessuno
PISA
Indisponibili: Stengs, Esteves, Aebischer
Squalificati: nessuno
ROMA
Indisponibili: Bailey, Dybala
Squalificati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Y. Paz, Pieragnolo
Squalificati: nessuno
TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Ismajli, Anjorin
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Buksa, Bayo, Bravo (al Mondiale U20)
Squalificati: Okoye
VERONA
Indisponibili: Suslov, Harroui, Oyegoke
Squalificati: nessuno
