Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 6ª giornata

Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 6ª giornata
Oggi alle 16:15
di Davide Baratto

Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 5ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):

ATALANTA
Indisponibili: Kolasinac, Bakker, Scamacca, Scalvini, Hien, Zalewski, Kossonou, De Ketelaere, Bellanova
Squalificati: De Roon

BOLOGNA
Indisponibili: Immobile, I. Sulemana
Squalificati: nessuno

CAGLIARI
Indisponibili: Radunovic, Zappa, Gaetano, Pintus, Belotti
Squalificati: nessuno

COMO
Indisponibili: Diao, Van der Brempt, Sergi Roberto
Squalificati: Jesus Rodriguez

CREMONESE
Indisponibili: Audero, Collocolo, Moumbagna
Squalificati: nessuno

FIORENTINA
Indisponibili: Kouame, Lamptey, Sohm
Squalificati: nessuno

GENOA
Indisponibili: Messias, Stanciu
Squalificati: nessuno

INTER
Indisponibili: Thuram
Squalificati: nessuno

JUVENTUS
Indisponibili: Miretti, Milik, Cabal
Squalificati: nessuno

LAZIO
Indisponibili: Gigot, Rovella, Marusic, L. Pellegrini, Vecino
Squalificati: Guendouzi

LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Helgason, Sottil, Perez (al Mondiale U20)
Squalificati: nessuno

MILAN
Indisponibili: Tomori, Jashari
Squalificati: Estupinan

NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Contini, Buongiorno, Rrahmani
Squalificati: nessuno

PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Hernani, Valenti
Squalificati: nessuno

PISA
Indisponibili: Stengs, Esteves, Aebischer
Squalificati: nessuno

ROMA
Indisponibili: Bailey, Dybala
Squalificati: nessuno

SASSUOLO
Indisponibili: Y. Paz, Pieragnolo
Squalificati: nessuno

TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Ismajli, Anjorin
Squalificati: nessuno

UDINESE
Indisponibili: Buksa, Bayo, Bravo (al Mondiale U20)
Squalificati: Okoye

VERONA
Indisponibili: Suslov, Harroui, Oyegoke
Squalificati: nessuno