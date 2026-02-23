Foto Serie A, la classifica dopo la 26ª: la Roma aggancia il Napoli, tutto invariato con Juve e Milan

Con i posticipi del lunedì si è definitivamente chiusa la 26ª giornata di Serie A. Discorso Scudetto: l'Inter è ormai in piena fuga grazie alla sconfitta del Milan, ora a -10 dalla vetta. La corsa alla Champions League è più viva che mai: la Roma aggancia il Napoli al terzo posto con 50 punti, la Juventus è quinta a -4, ma occhio anche ad Atalanta e Como che sono in risalita a quota 45.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 26ª giornata:

1 - Inter 64 punti, 26 partite giocate

2 - Milan 54 punti, 26 partite giocate

3 - Napoli 50 punti, 26 partite giocate

4 - Roma 50 punti, 26 partite giocate

5 - Juventus 46 punti, 26 partite giocate

6 - Como 45 punti, 26 partite giocate

7 - Atalanta 45 punti, 26 partite giocate

8 - Bologna 36 punti, 26 partite giocate

9 - Sassuolo 35 punti, 26 partite giocate

10 - Lazio 34 punti, 26 partite giocate

11 - Udinese 32 punti, 26 partite giocate

12 - Parma 32 punti, 26 partite giocate

13 - Cagliari 29 punti, 26 partite giocate

14 - Genoa 27 punti, 26 partite giocate

15 - Torino 27 punti, 26 partite giocate

16 - Fiorentina 24 punti, 26 partite giocate

17 - Cremonese 24 punti, 26 partite giocate

18 - Lecce 24 punti, 26 partite giocate

19 - Pisa 15 punti, 26 partite giocate

20 - Verona 15 punti, 26 partite giocate