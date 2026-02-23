Serie A, la classifica dopo la 26ª: la Roma aggancia il Napoli, tutto invariato con Juve e Milan
Con i posticipi del lunedì si è definitivamente chiusa la 26ª giornata di Serie A. Discorso Scudetto: l'Inter è ormai in piena fuga grazie alla sconfitta del Milan, ora a -10 dalla vetta. La corsa alla Champions League è più viva che mai: la Roma aggancia il Napoli al terzo posto con 50 punti, la Juventus è quinta a -4, ma occhio anche ad Atalanta e Como che sono in risalita a quota 45.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 26ª giornata:
1 - Inter 64 punti, 26 partite giocate
2 - Milan 54 punti, 26 partite giocate
3 - Napoli 50 punti, 26 partite giocate
4 - Roma 50 punti, 26 partite giocate
5 - Juventus 46 punti, 26 partite giocate
6 - Como 45 punti, 26 partite giocate
7 - Atalanta 45 punti, 26 partite giocate
8 - Bologna 36 punti, 26 partite giocate
9 - Sassuolo 35 punti, 26 partite giocate
10 - Lazio 34 punti, 26 partite giocate
11 - Udinese 32 punti, 26 partite giocate
12 - Parma 32 punti, 26 partite giocate
13 - Cagliari 29 punti, 26 partite giocate
14 - Genoa 27 punti, 26 partite giocate
15 - Torino 27 punti, 26 partite giocate
16 - Fiorentina 24 punti, 26 partite giocate
17 - Cremonese 24 punti, 26 partite giocate
18 - Lecce 24 punti, 26 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 26 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 26 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro