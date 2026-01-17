Foto

Serie A, la classifica: il Napoli torna a -6 dall'Inter e aggancia il Milan (per ora)

di Davide Baratto

Il Napoli torna a vincere, lo fa battendo 1-0 il Sassuolo al Maradona: una gara molto sacrificata, decisa dal gol al volo di Lobotka nel primo tempo, poi gestione degli azzurri. La squadra di Antonio Conte sale a 43 punti in classifica, di nuovo a -6 dall'Inter ed a pari con il Milan, che giocherà domani.

Di seguito la classifica aggiornata dopo Napoli-Sassuolo 1-0:
﻿﻿﻿Inter 49
﻿﻿﻿Milan 43
﻿﻿﻿Napoli 43
﻿﻿﻿Juventus 39
﻿﻿﻿Roma 39
﻿﻿﻿Como 34
A﻿talanta 32
Bologna 30
﻿﻿﻿Lazio 28
Udinese 26
Torino 23
Sassuolo 23
﻿﻿﻿﻿Cremonese 22
﻿﻿﻿﻿Parma 22
﻿﻿﻿﻿Genoa 19
﻿﻿﻿﻿Cagliari 19
﻿﻿﻿﻿Lecce 17
﻿﻿﻿﻿Fiorentina 14
﻿﻿﻿﻿Pisa 14
﻿﻿﻿﻿Hellas Verona 13