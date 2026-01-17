Foto
Serie A, la classifica: il Napoli torna a -6 dall'Inter e aggancia il Milan (per ora)
Il Napoli torna a vincere, lo fa battendo 1-0 il Sassuolo al Maradona: una gara molto sacrificata, decisa dal gol al volo di Lobotka nel primo tempo, poi gestione degli azzurri. La squadra di Antonio Conte sale a 43 punti in classifica, di nuovo a -6 dall'Inter ed a pari con il Milan, che giocherà domani.
Di seguito la classifica aggiornata dopo Napoli-Sassuolo 1-0:
Inter 49
Milan 43
Napoli 43
Juventus 39
Roma 39
Como 34
Atalanta 32
Bologna 30
Lazio 28
Udinese 26
Torino 23
Sassuolo 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Pisa 14
Hellas Verona 13
Prossima partita
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
