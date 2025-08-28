Si concretizza il ritorno in Serie A di Raul Albiol: l'ex azzurro firma un annuale

Raul Albiol è a un passo dall'approdo al Pisa. Il giocatore, svincolato dopo l'esperienza al Villarreal, è in procinto di firmare un contratto annuale da 500 mila euro, più un bonus per le presenze. C'è grande ottimismo per il ritorno del difensore spagnolo che ha già giocato in Italia, al Napoli, per sei stagioni dal 2013 al 2019, con 236 presenze e 6 gol messi a segno.

Nei giorni scorsi il centrale aveva ammesso la sua intenzione di ritornare in Serie A. "L'idea è continuare a giocare. Il sogno è di farlo in Italia. Non ho mai pensato al ritiro. Sono ancora competitivo. È soltanto scaduto il mio contratto con il Villarreal e ora aspetto. Io e la mia famiglia abbiamo un sogno: chiudere la carriera in Italia. A Napoli siamo stati benissimo, è un Paese molto simile alla Spagna. La nostra porta è sempre aperta per l'Italia".

"Contatti? Beh, sì, ho dei contatti. Diciamo che valuto l'occasione migliore, più giusta per me e le mie ambizioni. Devo riflettere bene e prendere una buona decisione, la soluzione deve motivarmi: se vado, voglio e devo dare il massimo. Nessun club che mi ha acquistato si è mai lamentato di me. È impossibile: io sono sempre pronto a dare tutto e a superare i limiti. Se fossi in un club, so che mi prenderei sicuramente. Ripeto: è impossibile sbagliare".