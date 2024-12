Si ferma la Juve! Il Lecce al 93’ strappa un pari meritato: finisce 1-1

Un altro pareggio per la Juventus, che viene raggiunta sull'1-1dal Lecce nel recupero. Al Via del Mare partono forte i bianconeri che al 5' colpiscono un palo: lancio di Locatelli perfetto per Yildiz, che controlla, sposta il pallone sul sinistro e crossa rasoterra, Thuram arriva all'appuntamento con il pallone, ma incredibilmente colpisce il legno a porta vuota. Dopo una fase in cui i salentini sembravano aver superato il momento di difficoltà, al 16' errore in impostazione della squadra di Giampaolo e ripartenza velocissima dei bianconeri, con Conceicao che conduce, rientra sul mancino e da fuori area trova ancora una volta il palo con il sinistro a giro.

Dagli spogliatoi esce una Juve più timida e così ad andare vicino al vantaggio è il Lecce, che al 49' trova lo specchio della porta con Krstovic, abile a colpire di testa sugli sviluppi di un corner, non creando troppi problemi a Perin. I bianconeri riprendono a giocare un buon calcio e armano al tiro Koopmeiners da posizione favorevole, ma l'olandese da fuori area si fa ribattere il tentativo con il mancino. Passa solamente un minuto e sul ribaltamento di fronte è Morente dopo un rimbalzo su un cross con il destro a impegnare Perin, costringendolo alla parata. L'estremo difensore deve bloccare pure una conclusione dalla distanza di Krstovic, che manda un altro segnale agli ospiti. Il Lecce è più reattivo e da un recupero palla in zona offensiva nasce una chance per Dorgu, che con il destro sul secondo palo non è letale e Perin ringrazia. La coppia Dorgu-Krstovic funziona, il danese vola sulla destra e serve con un cross rasoterra l'attaccante, che piazza sul fondo da ottima posizione. Al 68' però a trovare l'1-0 è la Juventus: Cambiaso triangola con Koopmeiners e poi calcia forte dalla distanza, trovando sulla traiettoria il piede di Gaspar, che devia e mette fuori causa Falcone. L'occasione per il pareggio Krstovic ce l'ha al 77', quando Gallo crossa da sinistra, ma il suo tiro è respinto da un super Kalulu, che si immola e salva Perin. Quando tutto sembrava incanalato per una vittoria della Juventus però, succede quello che non ti aspetti: al 93' Dorgu manda Krstovic sul fondo, l'attaccante sposta il pallone sul sinistro e crossa sul secondo palo, trovando il piattone di Rebic, che sigla l'1-1 e fa esplodere uno stadio intero.