Sky - L'Atalanta si tutela con Posch: arriva in prestito con opzione di riscatto, i dettagli

vedi letture

L'Atalanta corre ai ripari dopo gli infortuni in difesa di Scalvini e Kolasinac. Il club bergamasco è in chiusura per Stefan Posch del Bologna. Si tratta di un' operazione in prestito oneroso di 1 milione di euro con opzione per il riscatto fissata a 7 milioni. È presente inoltre una penale di 1 milione di euro nel caso in cui il giocatore non dovesse essere riscattato.

Il difensore olandese dovrebbe viaggiare in direzione Bergamo tra questa sera e domani mattina. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.