Ultim'ora Sky - Milan, Fonseca a forte rischio: da Sarri a Tuchel, i possibili sostituti

vedi letture

Nella giornata di ieri per il Milan è arrivato l'ennesimo risultato di negativo di questo avvio di stagione, con la disfatta casalinga per 3-1 contro il Liverpool dove non c'è mai stata partita. Così la dirigenza rossonera sta passando sotto inchiesta la guida tecnica di Paulo Fonseca e mai come adesso la sua posizione sarebbe sul filo di un rasoio, come riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio.

L'esonero del tecnico portoghese potrebbe arrivare già dopo il derby contro l'Inter soprattutto in caso di risultato negativo, così la società del Milan sta già valutando un eventuale sostituto. In lizza al momento figurano i nomi di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, ma vengono valutate anche alternative straniere come Edin Terzic - presente sugli spalti a San Siro ieri - e Thomas Tuchel, che ha già aperto alla trattativa.