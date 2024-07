Sky - Roma-Dovbyk, ci siamo! Accordo col Girona, domani visite e firme

Ormai ci siamo: Artem Dovbyk sarà presto il nuovo centravanti della Roma di Daniele De Rossi. L'incontro odierno col Girona in Catalogna ha portato alla tanto attesa fumata bianca, con i giallorossi ed il club rivelazione dell'ultima Liga che hanno di fatto raggiunto gli accordi per il trasferimento del centravanti ucraino a Trigoria.

Operazione in chiusura, domani le firme. La trattativa secondo l'emittente Sky Sport è stata praticamente definita in ogni suo aspetto, con le firme del caso previste per la giornata di domani. Col calciatore la base per il contratto era già stata trovata, con Dovbyk che firmerà un accordo quinquennale (quindi con scadenza 2029) con ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.

L'affare col Girona invece doveva essere sistemato ed il viaggio di queste ore del ds Ghisolfi insieme agli agenti ucraini e agli intermediari ha dato gli effetti sperati. Da capire ancora i dettagli, con la Roma che avrebbe voluto limare la parte fissa da 35 milioni richiesta dal club catalano, soldi a cui si sarebbero comunque dovuti aggiungere o bonus futuri o percentuale sulla rivendita. Dettagli che le parti stanno definendo in queste ore, ma la base di accordo c'è. Con Dovbyk che presto sarà il nuovo riferimento offensivo della Roma.