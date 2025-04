SONDAGGIO - Il Napoli batte il Torino e vola a +3! Chi è stato il migliore? Vota anche tu!

Il Napoli batte il Torino 2-0 e vola al primo posto in classifica da solo! +3 sull'Inter uscita sconfitta oggi contro la Roma. Grande approccio alla gara per gli uomini di Conte che vanno in vantaggio subito al 7' con McTominay che sfrutta l'assist di Anguissa ed insacca alle spalle di Milinkovic-Savic. Gli azzurri sono molto equilibrati, attenti e non rischiano praticamente nulla. Poco prima della fine del primo tempo a raddoppiare è ancora lo scozzese: cross a mezz'altezza di Politano, McTominay ruba il tempo a tutti e col destro fa un gol fotocopia dell'1-0.

Nel secondo tempo è solo gestione del Napoli che va vicino al tris con il colpo di testa di Billing che termina sulla traversa. Tanto equilibrio, qualità e zero rischi. Il Napoli è primo in classifica a +3 sull'Inter! Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!