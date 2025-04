SONDAGGIO - Il Napoli soffre ma batte il Monza. Chi è stato il migliore? Vota anche tu!

Vittoria di un'importanza fondamentale per il Napoli! È Scott McTominay a regalare 3 punti che proiettano gli azzurri al primo posto in classifica, assieme all'Inter che giocherà domani a Bologna. Una gara estremamente pesante per il Napoli, gli uomini di Conte non sono riusciti a trovare le vie giuste nella difesa del Monza ma alla fine è nel secondo tempo il colpo di testa di McTominay che risolve una pratica diventata molto difficile. Per te chi è stato il migliore in campo? Vota qui il sondaggio!