Soulé flop, è già finita con la Roma? Ipotesi addio dopo appena 6 mesi

vedi letture

È tutt'altro che scontata la permanenza a Roma di Matias Soulè. L'esterno d'attacco argentino, arrivato la scorsa estate dalla Juventus per 25.6 milioni di euro più bonus per espressa richiesta di Daniele De Rossi, sembra oggi ai margini del progetto giallorosso. Sempre in panchina nelle ultime tre gare di campionato, l'ex Frosinone dopo esser sceso in campo per 14 minuti contro il Como a metà dicembre non ha più visto il terreno di gioco.

Soulè è oggi un comprimario della Roma di Ranieri e per questo motivo sta valutando la possibilità di andare via, in prestito o a titolo definitivo. Negli ultimi giorni non sono mancati i sondaggi, soprattutto da club spagnoli e italiani, e per ora dalla Roma non ci sono aperture circa una sua cessione. Ma le riflessioni sono in corso: Soulè non esclude l'addio.