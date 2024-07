Soulé-Roma, c'è il rilancio! Ma occhio al West Ham: la Juve lo preferirebbe

vedi letture

Giorni decisivi per il trasferimento di Matias Soulè dalla Juventus alla Roma. Il club capitolino è la prima scelta dell'attaccante argentino e anche per questo motivo negli ultimi giorni s'è arenata la trattativa col Leicester City, società pronta a rilanciare oltre i 25 milioni di euro solo in caso di apertura del calciatore (per ora non c'è). Questo perché Soulè vuole restare in Italia e trasferirsi nella Capitale, convinto dalla presenza di Dybala e Paredes, ma anche da quella di Daniele De Rossi che vuole l'ex Frosinone per far di lui uno dei perni del nuovo progetto giovani.

L'ultima offerta della Roma è di 26 milioni di euro complessivi, 23 più tre di bonus. La Juventus parte da una richiesta di 35 ma ad oggi nessuno arriva a questa cifra e nemmeno si avvicina. Nelle ultime ore s'è parlato di un possibile rilancio del West Ham, ma per ora da Londra si registra solo un tiepido e datato interesse.

La Roma in queste ore sta valutando la possibilità di rilanciare per chiudere la trattativa. Forte di accordi già presi col calciatore, il club capitolino è pronto a un ulteriore passo per arrivare a un accordo con la Juventus intorno ai 30 milioni di euro: a fare la differenza per la fumata bianca potrebbe essere una percentuale sulla futura rivendita a favore del club bianconero in caso di futura cessione. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.com.