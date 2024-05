Spalletti: "Fagioli? Merita comprensione, non scommetteva sulle sue cose ed era in difficoltà"

Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa di Fagioli e della sua convocazione per gli Europei che ha fatto tanto discutere

TuttoNapoli.net

© foto di Raimondo De Magistris

Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa di Fagioli e della sua convocazione per gli Europei che ha fatto tanto discutere.

"Fagioli innanzitutto è una scelta tecnica, poi per il resto sono due storie un po' differenti. Fagioli ha quella qualità, quell'estro... Gli manca la scocca, lo scontro fisico, ma l'ho convocato per avere a disposizione più cose che ti facciano gestire la partita, il tentativo di trovare più cose per avere la palla noi. Poi il campo valuterà se abbiamo fatto la scelta giusta o quella sbagliata, il ragazzo nell'ultima intervista rilasciata ha detto delle bellissime cose.

Ho parlato con lui il giorno della finale di Coppa Italia a Roma, ho avuto fortuna che ci fosse la Juventus così da poterci parlare e mi ha fatto un'ottima impressione. Penso che meriti anche un po' di comprensione, non ha scommesso sulle sue cose ma perché in preda a un momento di difficoltà e non ce la faceva a difendersi da questa tentazione. E' stata puramente una scelta tecnica".