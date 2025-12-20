Stop Lazio, la Cremonese strappa il pari: finisce 0-0 all’Olimpico

Finisce senza reti il primo anticipo della 16ª giornata di Serie A tra Lazio e Cremonese. All’Olimpico va in scena una gara bloccata e molto tattica, con poche occasioni e ritmi contenuti, nella quale i grigiorossi riescono a imbrigliare la squadra di Sarri portando a casa un punto prezioso. L’avvio è complicato per i biancocelesti, poco fluidi nel possesso e spesso costretti a rincorrere l’organizzazione della Cremonese. Gli ospiti non creano grandi pericoli, ma si fanno notare con un tentativo ambizioso di Bonazzoli dalla lunga distanza, che non inquadra la porta. La Lazio risponde solo nel finale di primo tempo con Castellanos, che di testa non riesce a impensierire Audero.

Nella ripresa la Cremonese parte meglio e sfiora il colpo grosso: Bonazzoli lavora bene il pallone al limite e serve Vardy, che da posizione favorevole spreca l’occasione del vantaggio. Sarri prova a cambiare l’inerzia con alcuni innesti, ma la partita resta equilibrata. Bonazzoli costringe Provedel all’intervento con un destro potente, mentre sull’altro fronte Audero risponde presente su Marusic. Il finale si accende nel recupero: Cancellieri si invola in contropiede, ma viene fermato fallosamente da Ceccherini, espulso. Sulla punizione successiva Cataldi calcia alto, chiudendo di fatto la gara. All’Olimpico termina 0-0, con la Lazio che rallenta e la Cremonese che esce con un pareggio meritato.