SuperMario resta congelato: il Genoa mette in stand-by l'arrivo di Balotelli

Il Grifone infatti - si legge anche su Il Secolo XIX - ha accolto l'ex Cagliari Gaston Pereiro che oggi sosterrà le visite mediche

Il Genoa si prende tempo per riflettere sulla questione legata a Mario Balotelli. L'attaccante continua ad allenarsi da solo nella sua Brescia e ha dato la propria disponibilità ad Alberto Gilardino, che comunque potrà già contare su un nuovo rinforzo. Il Grifone infatti - si legge anche su Il Secolo XIX - ha accolto l'ex Cagliari Gaston Pereiro che oggi sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto fino al termine della stagione.

Per questo motivo l'operazione Balotelli al momento è congelata anche se delle nuove valutazioni verranno fatte dopo il match contro il Bologna previsto sabato prossimo. L'arrivo di Pereiro di fatto riduce l'emergenza sulla trequarti mentre in attacco il Genoa può contare su Pinamonti, Ankeye ed Ekathor. L'intenzione dunque sarà quella di evitare mosse non necessarie, dettate anche dall'emozione del momento. Balotelli può essere un rinforzo per il Grifone, che tiene anche in considerazione i suoi 34 anni. Negli ultimi giorni il calciatore ha avuto contatti intensi con il ds Ottolini ma al momento la decisione è quella di non procedere. Uno scenario che tuttavia potrebbe cambiare, guardando anche all'infermeria rossoblu.