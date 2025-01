Taremi flop all'Inter, tifosi preoccupati: ancora a secco in campionato

Non sta vivendo un buon momento Taremi con la maglia dell’Inter. L'ex attaccante del Porto era arrivato come Zielinski a parametro zero ma sta deludendo. Nonostante le chance che gli sta dando Inzaghi, Taremi mi segna poco, i tifosi dell’Inter sono particolarmente preoccupati per il suo rendimento in vista della seconda parte di stagione, tra il sogno Champions League e la rincorsa al Napoli in campionato. Al momento Taremi, ancora a secco in Serie A, ha segnato appena una rete con la maglia dell’Inter, in Champions: troppo poco per quelli che erano i presupposti a inizio anno.