Tegola Milan! Attacco decimato, Fullkrug già si è infortunato: dettagli e tempi di recupero
Continua il momento difficile per l’attacco del Milan: anche Niclas Füllkrug si ferma per infortunio. L’attaccante tedesco si è rotto un dito del piede e, secondo Sportmediaset, resterà fuori almeno un mese, fino a metà febbraio.
Un altro problema per Allegri, già alle prese con le assenze prolungate di Leao, Pulisic, Nkunku e Gimenez. Füllkrug salterà quasi certamente le prossime cinque partite, a partire dalla sfida contro il Como del 15 gennaio, con possibile rientro il 15 febbraio a Pisa. Di seguito il calendario rossonero fino al Pisa:
Giovedì 15 gennaio
Como-Milan
Domenica 18 gennaio
Milan-Lecce
Domenica 25 gennaio
Roma-Milan
Domenica 1 febbraio
Bologna-Milan
Domenica 8 febbraio
Milan-Como
Domenica 15 febbraio
Pisa-Milan
