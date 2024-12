Tifosi criticano la Juve: "150mln spesi e il migliore è quello dato via"

vedi letture

Social scatenati, tifosi contro la Juventus per la prova contro il Venezia, ko evitato solo in extremis dal rigore di Vlahovic. Tra Douglas Luiz, Thuram e Koopmeiners, con investimenti vicini ai 150 milioni a centrocampo, il paradosso è che il migliore in campo per la Lega di Serie A è stato quel Nicolussi Caviglia che proprio la Juve aveva dato via in estate in prestito.

Un paradosso sottolineato dagli stessi tifosi bianconeri che in queste ore stanno criticando la squadra bianconera per gli ultimi risultati negativi in campionato e per il mercato estivo con acquisti che non stanno ancora del tutto convincendo soprattutto a centrocampo. Koopmeiners, per esempio, ieri è uscito a metà ripresa, nel bel mezzo della gara. Thiago Motta non era convinto della sua prova. Finora appena un gol in campionato. Douglas Luiz, invece, ha pochissimi minuti in campo: quasi sempre resta in panchina.