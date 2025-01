Torino, caccia all'attaccante: resta in lista anche un azzurro

Beto Betuncal dell'Everton è il primo obiettivo del Torino per l’attacco.

Beto Betuncal dell'Everton è il primo obiettivo del Torino per l’attacco. Proposto il prestito oneroso con un riscatto fissato, le cifre tra Toro e Toffees sono distanti e l'intesa non è facile. Ma i contatti proseguiranno già dalla giornata di oggi per provare a provare l'intesa.

Le alternative per il Toro sono ben note: da Marko Arnautovic che l'Inter è pronta a far partire fino a Giovanni Simeone del Napoli e Luka Jovic del Milan, entrambi in uscita dai rispettivi club. L'ultimo nome filtrato è quello di Barnabas Varga del Ferencvaros. In ogni caso, fa sapere TMW, un nome d'esperienza e una garanzia in quanto a gol.