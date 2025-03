Ufficiale Torino-Empoli, le formazioni: Marianucci ancora titolare, Elmas dal 1'

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Empoli, match valevole per la ventinovesima giornata di Sere A. Paolo Vanoli opta per il cambio di modulo, lancia il 4-3-2-1 con Adams prima punta e Vlasic-Elmas a supporto. IN difesa conferme per Walukiewicz e Biraghi sulle corsie laterali, Coco e Maripan al centro. In mediana c'è Gineitis a completare il trio con Casadei e Ricci.

Dall'altro lato Roberto D'Aversa opta per il 3-4-2-1 con Cacace ed Esposito alle spalle di Colombo. In difesa torna Ismajli, con Goglichidze e Marianucci ai suoi lati. Gyasi e Pezzella sulle corsie, Henderson e Grassi in mezzo al campo. Di seguito gli schieramenti ufficiali delle due compagini.

Di seguito le formazioni ufficiali:

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci, Gineitis; Vlasic, Elmas; Adams. A disposizione: in attesa

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Ismajli, Marianucci; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo