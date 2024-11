Torino, infortunio alla caviglia per Ricci: i tempi di recupero in vista del Napoli

Notizie parzialmente positive per il Torino in merito allo stato di salute del centrocampista Samuele Ricci (23 anni). Il play granata ha infatti dovuto lasciare subito il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano per un problema fisico, ma secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb non dovrebbe comunque essere troppo grave.

Secondo i primi controlli ai quali si è sottoposto il classe 2001 per Ricci si tratterebbe di una distorsione alla caviglia, con tempi di recupero stimati intorno alle due settimane. Se non sarà già per la partita della ripresa contro il Monza, in programma domenica 24 novembre alle ore 15, tutt'al più per rivedere Ricci in campo con il Torino ci sarà da attendere la sfida successiva di campionato, quella casalinga del 1° dicembre contro il Napoli di Conte, attuale capolista del torneo.