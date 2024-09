Ufficiale Torino-Lazio, le formazioni: Zapata sfida il rientrante Castellanos

Tutto pronto all'Olimpico Grande Torino per la sfida fra i granata e la Lazio, lunch game della 6^ giornata di Serie A. Il tecnico Paolo Vanoli schiera titolare Milinkovic-Savic nonostante i problemi fisici del portiere, con Vlasic che partirà dalla panchina dopo il suo rientro in gruppo. Per la Lazio, invece, da sottolienare il ritorno del Taty Castellanos dal 1', con Boulaye Dia ancora a supporto qualche passo più indietro e le fasce presidiate da Isaksen e capitan Zaccagni.

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Lazio:

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Sanabria, Zapata

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos