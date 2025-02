Torino, Milinkovic-Savic denuncia: “Ho ricevuto insulti razziali dalla Curva dell’Atalanta!”

vedi letture

Episodio vergognoso accaduto a Bergamo, al Gewiss Stadium durante la partita tra Atalanta e Torino. Il portiere serbo Milinkovic-Savic avrebbe ricevuto degli insulti razziali da parte della curva dei tifosi orobici, a testimoniarlo è stato proprio il giocatore granata nel post-partita a DAZN: "Gli insulti nel calcio ci sono sempre stati. Però sono stato apostrofato come zingaro e come serbo di m***a. Mi sono girato e li ho guardati: ho ricevuto anche oggetti. Il razzismo non deve esserci. Non è il modo giusto per affrontare lo sport, devono pensare alla loro squadra".

La classifica di Serie A aggiornata dopo Atalanta-Torino 1-1:

Napoli 53 (22 partite giocate)

Inter 50 (21)

Atalanta 47 (23)

Lazio 39 (22)

Juventus 37 (22)

Fiorentina 36 (21)

Milan 34 (21)

Bologna 34 (21)

Roma 30 (22)

Udinese 29 (23)

Torino 27 (23)

Genoa 26 (22)

Hellas Verona 23 (23)

Lecce 23 (23)

Como 22 (22)

Empoli 21 (22)

Cagliari 21 (22)

Parma 20 (23)

Venezia 16 (23)

Monza 13 (23)