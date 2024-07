Torino, non basta Saul Coco per sostituire Buongiorno: ne servono altri due

Con Vanoli determinato col Torino a ripartire dalla difesa a 3, per sfruttare al meglio l’eredità triennale di Juric, Vagnati sta lavorando da tempo non solo su Hajdari, ma pure sull’ingaggio di un terzo difensore da realizzarsi a gioco lungo. A questa categoria - sottolinea Tuttosport - appartiene un obiettivo come Idzes del Venezia, nel mirino granata da quando Vagnati ancora stava lottando con il club lagunare per ottenere uno sconto sulla clausola rescissoria di Vanoli di un milione

Idzes, brillante protagonista della promozione del Venezia, 24 anni, piede destro, ha disputato un’ottima stagione anche per continuità con 29 presenze e 3 gol. Costa sui 4 milioni. Il problema in partenza? I rapporti tra i due club, deterioratisi per il caso Vanoli. Difatti Vagnati in questo periodo si è guardato attorno (pur senza mai dimenticare l’indonesiano), puntando anche Jan-Carlo Simic (19enne talento in ascesa, 4 presenze e un gol in A), restio a rinnovare il contratto col Milan in scadenza già nel 2025. Ma su di lui è in netto vantaggio l’Anderlecht, a oggi.