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Torino-Parma, le formazioni ufficiali: Marianucci in panchina, c'è Simeone

Torino-Parma, le formazioni ufficiali: Marianucci in panchina, c'è SimeoneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:10Serie A
di Davide Baratto
Torino-Parma, le formazioni ufficiali: Simeone titolare nei granata, Marianucci in panchina. Suzuki torna tra i pali alla 29ª giornata di Serie A

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match Torino-Parma, anticipo della 29ª giornata di Serie A. Nei granata, Roberto D'Aversa lascia ancora Luca Marianucci in panchina, il difensore in prestito dal Napoli è scivolato indietro nelle gerarchie; titolare invece Giovanni Simeone. Negli ospiti, Carlos Cuesta ritrova il portiere Suzuki dopo il lungo infortunio.

Di seguito le formazioni ufficiali:
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. Allenatore: Roberto D'Aversa.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.