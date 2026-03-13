Ufficiale
Torino-Parma, le formazioni ufficiali: Marianucci in panchina, c'è Simeone
TuttoNapoli.net
Torino-Parma, le formazioni ufficiali: Simeone titolare nei granata, Marianucci in panchina. Suzuki torna tra i pali alla 29ª giornata di Serie A
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match Torino-Parma, anticipo della 29ª giornata di Serie A. Nei granata, Roberto D'Aversa lascia ancora Luca Marianucci in panchina, il difensore in prestito dal Napoli è scivolato indietro nelle gerarchie; titolare invece Giovanni Simeone. Negli ospiti, Carlos Cuesta ritrova il portiere Suzuki dopo il lungo infortunio.
Di seguito le formazioni ufficiali:
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. Allenatore: Roberto D'Aversa.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
Pubblicità
Serie A
Copertina Insigne: "Napoli? Energie mentali erano finite. Vergara erede? Può farcela" di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
In primo piano
Francesco CarboneTuttonapoliIl ritorno dei Fab4! Conte sorride: Lobotka e McTominay si sono allenati in gruppo
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliRiscatti Alisson, Elmas e Hojlund: l'estate del Napoli inizierà subito con -70mln
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le infamanti accuse a De Bruyne, il disastro fatto con Vergara, l'insopportabile Elmas e Alisson 'a cascata'
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."
Pierpaolo MatroneDe Bruyne, il suo fisioterapista belga: "Può giocare già col Torino! Ma avanti con cautela"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com