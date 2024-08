Tra infortuni e casi di mercato altra disfatta per l’Atalanta: ko 3-0 con il St. Pauli

Ad Amburgo gli uomini di Gasperini perdono 3 a 0 contro il St. Pauli al Millerntor-Stadion.

L'Atalanta cade rovinosamente nell'ultimo test di precampionato. Ad Amburgo gli uomini di Gasperini perdono 3 a 0 contro il St. Pauli al Millerntor-Stadion. Tra i nerazzurri esordio nella ripresa del neoacquisto Retegui, in campo per 45'. Prossima tappa: il Real Madrid, in Supercoppa Europea, il prossimo 14 agosto a Varsavia.

Nella ripresa esordio in nerazzurro di Retegui. Dopo un colpo di testa sopra la traversa di Irvine, il St. Pauli passa al 58' con la deviazione di testa di Eggestein sugli sviluppi di un calcio piazzato. Reazione nerazzurra con Retegui che calcia dal limite: palla a lato. Ancora Retegui al 65' innesca Éderson, palla centralmente per Lookman, ma Vasilj respinge non senza difficoltà. Il St. Pauli trova il raddoppio al 68' con Afolayan e poi anche il 3-0 al 71' con Boukhalfa. All'83' Cassa trova Retegui la cui deviazione sporcata dal contrasto con un difensore viene neutralizzata da Vasilj. Ad Amburgo finisce 3-0 per il St. Pauli, ora testa alla Supercoppa Europea contro il Real Madrid.