Tra Juventus e Roma vince la noia: 0-0 allo Stadium

vedi letture

Il bel calcio, per una notte, viene messo in stand-by. Sia dall'uno che dall'altro. E non per volontà, ma per merito dell'avversario. Thiago Motta e Daniele De Rossi, due degli allenatori più propositivi del nostro campionato, si annullano nella notte dello Stadium: Juventus e Roma non si fanno male, pensano più a non prenderle e non vanno oltre lo 0-0. Tanta noia, zero palle gol e un punto in classifica che forse fa felici entrambi.

All'intervallo, visto il primo tempo soporifero, Thiago Motta va alla ricerca della svolta e cambia tatticamente la sua Juventus, facendo esordire Koopmeiners e Conceiçao e riportando Cambiaso sulla linea dei difensori. Le cose vanno leggermente meglio, i bianconeri prendono in mano il pallino del gioco, tuttavia continuano a far fatica a rendersi pericolosi, complice anche una Roma che rimane attentissima in fase di non possesso. Il risultato, va da sé, non cambia: allo Stadium finisce senza rati uno barboso Juventus-Roma.