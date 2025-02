Tracollo Milan: un super Bologna la ribalta e inguaia Conceicao

Il Bologna va sotto, ma poi pareggia e la ribalta. Il Milan perde la seconda partita consecutiva: dopo Torino, anche Bologna è amara per Conceiçao. Pronti-via, il Milan rischia subito l'autogol dopo neanche due minuti di gioco. Dominguez arriva sul fondo e mette un pallone in area, che Thiaw svirgola mandandolo di poco al lato della porta di Maignan. La risposta rossonera è nella conclusione di Musah da posizione defilata, su cui Skorupski si fa trovare pronto. Ma l'occasione più importante ce l'ha Ndoye, mandato in profondità da Ferguson: davanti al portiere lo svizzero spara però a lato. Per larghi tratti il Bologna si fa preferire, con Dominguez e un tiro-cross di Fabbian mette di nuovo i brividi alla difesa di Conceiçao, ma a passare è il Milan a due minuti dal giro di boa. L'autore della rete è Leao: lancio lungo di Maignan, spizzata di Gimenez, il portoghese scappa via in profondità a De Silvestri e davanti a Skorupski si sposta la palla sul mancino, lo dribbla e appoggia nel sacco.

In apertura di ripresa arriva immediato il pareggio del Bologna. Punizione da destra e spizzata di De Silvestri, che di fatto si trasforma in un assist per Fabbian. Il centrocampista controlla e serve Castro che, a due passi dalla porta, firma l'1-1. Ma i rossoneri protestano per un presunto fallo di mano di Fabbian prima dell'assist, che a riguardare le immagini sembra abbastanza evidente. Il Milan, comunque, cerca di reagire e lo fa con un paio di fiammate di Theo Hernandez e Musah, che però non trovano successo. Il Bologna torna a spingere, con Miranda flirta col gol, con Casale colpisce addirittura il palo, con Cambiaghi va a centimetri dalla traversa. Ma alla fine ce la fa a passare. Il Milan dorme in difesa, Cambiaghi si libera di Jimenez sulla sinistra e mette al centro, dove Ndoye taglia davanti a Pavlovic e in allungo devia in fondo al sacco. Esplode il Dall'Ara. Il finale è tutta una gestione da parte del Bologna, che tiene a bada il tentativo di forcing del Milan e ci riesce. Finisce 2-1: Italiano riscatta il k.o. di Parma, Conceiçao perde la seconda partita di fila.