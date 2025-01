Tre legni e un punto a testa: finisce senza reti tra Lecce e Genoa

vedi letture

Lecce e Genoa non si fanno male nella sfida del Via del Mare di questa domenica di Serie A. 0-0 il finale tra i salentini e i rossoblù, in una partita giocata a ritmi non certo elevati.

Un palo colpito da Nikola Krstovic a metà primo tempo e due traverse, nella stessa azione, centrate prima da Morten Thorsby e poi da Andrea Pinamonti. I primi 45 minuti tra Lecce e Genoa può essere riassunto in breve così, con tanta tattica e il gioco molto bloccato, ma con i tre legni che potevano far cambiare strada alla partita. Meglio i padroni di casa per gran parte della sfida, senza però che Leali sia stato impegnato in parate particolari.

Nella ripresa il copione non è cambiato con il Lecce che però ha senza ombra di dubbio cercato più del Genoa il gol che avrebbe regalato i tre punti. Sui piedi di Dorgu la palla più importante, ma lo stesso estremo difensore del Grifone si è fatto trovare pronto. Nel finale Marco Giampaolo ha mandato in campo anche l'ultimo arrivato, Jesper Karlsson, insieme a Rebic, ma nei dieci minuti più recupero avuti a disposizione non ci sono stati sussulti né dell'uno né dell'altro. Soltanto panchina, per l'intero match, invece, per Mario Balotelli, con Vieira che non gli ha concesso spazio.