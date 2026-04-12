Tre punti dopo l'amarezza in EL: il Bologna stende il Lecce nel segno di Orsolini
Il Bologna ritrova il successo davanti ai propri tifosi, superando 2-0 il Lecce dopo oltre un mese dall’ultima vittoria casalinga in campionato. La squadra guidata da Vincenzo Italiano sblocca il match nel primo tempo con Remo Freuler, sfruttando anche una precedente traversa colpita da Riccardo Orsolini. Il Lecce paga a caro prezzo un errore sotto porta di Stulic e un atteggiamento poco concreto nei momenti chiave della gara.
Orsolini chiude i conti, Lecce in crisi
Nella ripresa il Bologna prende il controllo del gioco, anche in vista del prossimo impegno europeo contro l’Aston Villa FC. I rossoblù trovano anche un gol con Castro, poi annullato dall’arbitro Colombo, ma nel finale chiudono definitivamente la partita grazie ancora a Orsolini, servito da Federico Bernardeschi. Per la squadra di Eusebio Di Francesco si tratta della quarta sconfitta consecutiva, con evidenti difficoltà soprattutto in fase difensiva.
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