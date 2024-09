Tutto facile per il Milan, Fonseca trova la prima vittoria: travolto 4-0 il Venezia

Prima vittoria in campionato per il Milan che travolge il Venezia.

Prima vittoria in campionato per il Milan che travolge 4-0 il Venezia. Pronti-via, neanche due minuti di gioco e il Milan è già avanti grazie all'asse Theo Hernandez-Leao. Quest'ultimo sgasa e imbecca il francese, che da posizione defilata fa 1-0, complice anche un intervento tutt'altro che perfetto di Joronen. Poi il Venezia prova a reagire, ad entrare in partita e si rende pericoloso un paio di volte con Oristanio e Nicolussi Caviglia. Ma la replica dura troppo poco. Dal 16' i ragazzi di Di Francesco subiscono il 2-0 e scompaiono. Su sviluppo d'angolo Gabbia devia in rete, il Milan raddoppia. E nove minuti più tardi, al 25', cala pure il tris. Abraham conquista un calcio di rigore, Pulisic lo trasforma. E prima della mezzora, al 29', tredici minuti dopo il 2-0 ecco anche il poker: altro giro, altro rigore, guadagnato da Leao e convertito in rete stavolta da Abraham, al primo gol in rossonero. Affonda il Venezia, vola il Milan.



Nella ripresa il Milan si mette giustamente in gestione. I ritmi sono più bassi, i rossoneri non forzano le giocate, fanno possesso e quando il pallone ce l'hanno gli avversari si compattano bene. Fonseca allora risparmia una mezzora a Leao e Reijnders, due tra i migliori, e inserisce Morata e Okafor. L'unica azione da registrare è quella dell'1-4 del Venezia, con la firma di Zampano, poi annullato per un fallo a centrocampo di Nicolussi Caviglia: già ammonito, l'ex Juventus si becca il secondo giallo e viene espulso. Con un uomo in meno per il Venezia si fa letteralmente impossibile. E il Milan amministra il risultato fino al triplice fischio. E agli applausi del Meazza.