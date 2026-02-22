Tutto facile per la Roma con la Cremonese: 3-0 e aggancio al Napoli
Termina sul risultato di 3-0 il match dell'Olimpico tra Roma e Cremonese, valido per la 26ª giornata di Serie A. Tutto facile per i giallorossi che subiscono zero tiri in porta, sigillando poi il risultato nella ripresa: prima Cristante, poi N'Dicka e infine Pisilli a siglare il tris. La squadra di Gian Piero Gasperini aggancia il Napoli al terzo posto in classifica con 50 punti.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Roma-Cremonese 3-0:
1 - Inter 64 punti, 26 partite giocate
2 - Milan 54 punti, 26 partite giocate
3 - Napoli 50 punti, 26 partite giocate
4 - Roma 50 punti, 26 partite giocate
5 - Juventus 46 punti, 26 partite giocate
6 - Como 45 punti, 26 partite giocate
7 - Atalanta 45 punti, 26 partite giocate
8 - Sassuolo 35 punti, 26 partite giocate
9 - Lazio 34 punti, 26 partite giocate
10 - Bologna 33 punti, 25 partite giocate
11 - Udinese 32 punti, 25 partite giocate
12 - Parma 32 punti, 26 partite giocate
13 - Cagliari 29 punti, 26 partite giocate
14 - Genoa 27 punti, 26 partite giocate
15 - Torino 27 punti, 26 partite giocate
16 - Cremonese 24 punti, 26 partite giocate
17 - Lecce 24 punti, 26 partite giocate
18 - Fiorentina 21 punti, 25 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 25 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 26 partite giocate
