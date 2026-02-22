Loftus-Cheek, infortunio terribile: frattura di denti e osso mascellare, sarà operato
Ruben Loftus-Cheek verrà sottoposto ad intervento chirurgico nel corso della notte, a seguito della frattura dei denti superiori e dell'osso alveolare mascellare. Un infortunio terribile per il centrocampista inglese, causato dal violento scontro con il portiere Corvi a inizio primo tempo di Milan-Parma: la dinamica era sembrata spiacevole sin da subito, con il calciatore sanguinante, trasportato fuori dal campo in barella con al collo un collare immobilizzante.
Loftus-Cheek era però cosciente ed è uscito tra i tanti applausi del pubblico di San Siro: la nota lieta è che gli esami strumentali sostenuti dopo poco tempo in ospedale hanno escluso il trauma cranico. Si prevede comunque un lungo stop per il centrocampista inglese, importante pedina nello scacchiere del tecnico Massimiliano Allegri che ora dovrà farne a meno.
Di seguito la classifica di Serie A:
1 - Inter 64 punti, 26 partite giocate
2 - Milan 54 punti, 26 partite giocate
3 - Napoli 50 punti, 26 partite giocate
4 - Roma 47 punti, 25 partite giocate
5 - Juventus 46 punti, 26 partite giocate
6 - Como 45 punti, 26 partite giocate
7 - Atalanta 45 punti, 26 partite giocate
8 - Sassuolo 35 punti, 26 partite giocate
9 - Lazio 34 punti, 26 partite giocate
10 - Bologna 33 punti, 25 partite giocate
11 - Udinese 32 punti, 25 partite giocate
12 - Parma 32 punti, 26 partite giocate
13 - Cagliari 29 punti, 26 partite giocate
14 - Genoa 27 punti, 26 partite giocate
15 - Torino 27 punti, 26 partite giocate
16 - Cremonese 24 punti, 25 partite giocate
17 - Lecce 24 punti, 26 partite giocate
18 - Fiorentina 21 punti, 25 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 25 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 26 partite giocate
