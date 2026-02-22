Roma, Gasperini sulla Champions: "È una battaglia, si deciderà tutto alla fine"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Cremonese e, tra i vari temi, si è soffermato anche sulla corsa Champions League: "Domenica è una partita molto importante contro la Juve, vincerla sarebbe un grosso passo in avanti. Quando sono andato in Champions con l'Atalanta, è sempre avvenuto alla fine. 12 partite sono tantissime, ci sono squadre come Atalanta e Como che arrivano da dietro. Sarà una battaglia e la vittoria di stasera è importantissima per farci arrivare alle prossime con un vantaggio certamente utile".

Ti aspettavi in solamente metà campionato di portare le tue idee?

"Me lo auguravo. Parti con tutti i migliori propositi, ho iniziato ad aspettarmelo quando ho visto la reazione dei ragazzi dai primissimi allenamenti. Ero straconvinto di far bene, anche se magari non così tanto. Gruppo molto solido e tanti giovani che stanno crescendo. Nel girone d'andata il gruppo ha fatto prestazioni con grande continuità, dando modo anche ai giovani di venire fuori e questa è una grande soddisfazione".

I leader stanno dando risposte importanti.

"Indubbiamente, ho la fortuna di aver avuto già alcuni giocatori. Non sono 4/5 i leader, è un gruppo molto più numeroso. Hanno trascinato un po' tutti quanti e ho avuto grandi risposte da tutti. I nuovi si sono inseriti, l'ambiente era positivo già prima di me grazie a Ranieri. C'è stata nei miei confronti sempre grandissima disponibilità".