Serie A, la classifica: il Napoli resta a -5 dal Milan, ormai in fuga l'Inter
Crolla anche il Milan in casa contro il Parma, quindi perde un'altra big dopo Napoli e Juventus: i rossoneri restano a +4 sugli azzurri, mentre è ormai in piena fuga l'Inter a quota 64 punti a +10 sulla seconda in classifica.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Milan-Parma 0-1:
1 - Inter 64 punti, 26 partite giocate
2 - Milan 54 punti, 26 partite giocate
3 - Napoli 50 punti, 26 partite giocate
4 - Roma 47 punti, 25 partite giocate
5 - Juventus 46 punti, 26 partite giocate
6 - Como 45 punti, 26 partite giocate
7 - Atalanta 45 punti, 26 partite giocate
8 - Sassuolo 35 punti, 26 partite giocate
9 - Lazio 34 punti, 26 partite giocate
10 - Bologna 33 punti, 25 partite giocate
11 - Udinese 32 punti, 25 partite giocate
12 - Parma 32 punti, 26 partite giocate
13 - Cagliari 29 punti, 26 partite giocate
14 - Genoa 27 punti, 26 partite giocate
15 - Torino 27 punti, 26 partite giocate
16 - Cremonese 24 punti, 25 partite giocate
17 - Lecce 24 punti, 26 partite giocate
18 - Fiorentina 21 punti, 25 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 25 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 26 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro