Roma-Cremonese, le formazioni: Gasp ritrova Wesley, Nicola lascia fuori Vardy
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Olimpico tra Roma e Cremonese, valido per la 26ª giornata di Serie A. Nei giallorossi, Gian Piero Gasperini ritrova Wesley dal 1' dopo l'infortunio, in attacco confermati Zaragoza e Pellegrini alle spalle di Malen. Negli ospiti, Davide Nicola lascia fuori Vardy e in avanti opta per il tandem Bonazzoli-Sanabria.
Di seguito le formazioni ufficiali:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.
