Un'altra panchina in bilico: Baroni rischia l'esonero, il Torino ha scelto il sostituto
Clima rovente in casa Torino, dove la posizione di Marco Baroni appare sempre più in bilico. Il pesante 3-0 incassato contro il Genoa ha aggravato una situazione già delicata: non è mai decollata la stagione dei granata, che ora si ritrovano risucchiati nelle zone più pericolose della classifica, con la salvezza diventata una priorità assoluta.
Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, si va verso l'esonero di Baroni, ma nelle prossime ore il presidente Urbano Cairo prenderà la decisione definitiva sull’eventuale cambio in panchina. Il nome in pole per raccogliere l’eredità sarebbe quello di Roberto D'Aversa, già sondato dal club. In caso di fumata bianca, l’accordo avrebbe validità fino a fine stagione, con la possibilità di estensione subordinata al raggiungimento dell’obiettivo salvezza.
Di seguito la classifica di Serie A:
1 - Inter 64 punti, 26 partite giocate
2 - Milan 54 punti, 26 partite giocate
3 - Napoli 50 punti, 26 partite giocate
4 - Roma 50 punti, 26 partite giocate
5 - Juventus 46 punti, 26 partite giocate
6 - Como 45 punti, 26 partite giocate
7 - Atalanta 45 punti, 26 partite giocate
8 - Sassuolo 35 punti, 26 partite giocate
9 - Lazio 34 punti, 26 partite giocate
10 - Bologna 33 punti, 25 partite giocate
11 - Udinese 32 punti, 25 partite giocate
12 - Parma 32 punti, 26 partite giocate
13 - Cagliari 29 punti, 26 partite giocate
14 - Genoa 27 punti, 26 partite giocate
15 - Torino 27 punti, 26 partite giocate
16 - Cremonese 24 punti, 26 partite giocate
17 - Lecce 24 punti, 26 partite giocate
18 - Fiorentina 21 punti, 25 partite giocate
19 - Pisa 15 punti, 25 partite giocate
20 - Verona 15 punti, 26 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro