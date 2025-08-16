Tutto sul Sassuolo: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

vedi letture

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. Il Sassuolo di Fabio Grosso è una delle neopromosse in Serie A e affronterà proprio il Napoli alla prima giornata, il prossimo sabato. In porta è tornato Turati dal prestito al Monza e resta favorito su Muric. È arrivato Walukiewicz, che può giocare più a destra che al centro, dove ci sono ora i due altri e nuovi acquisti Idzes e Candé. Anche Ismael Koné tra i volti nuovi del centrocampo. Laurienté per ora è ancora a Sassuolo, ha giocato anche in Coppa Italia e se resta sarà il titolare. Jolly Volpato, anche in caso di 4-2-3-1. Occhio infine a Pinamonti, non riscattato dal Genoa: per ora il titolare davanti è lui.

SASSUOLO (4-3-3) probabile formazione: Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic/Candé, Doig; Thorstvedt, Koné, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté/Volpato.

CALCI PIAZZATI - Punizioni: Berardi, Laurienté, Volpato, Pierini. Corner: Berardi, Laurienté, Volpato. Rigori: Berardi

Acquisti: Fali Candé (d, Venezia), Jay Idzes (d, Venezia), Ismael Koné (c, Marsiglia, prestito), Alieu Fadera (a, Como, prestito), Sebastian Walukiewicz (d, Torino, prestito), Arijanet Muric (p, Ipswich Town, prestito), Patrick Nuamah (a, svincolato), Andrea Pinamonti (a, Genoa, rientro dal prestito), Stefano Turati (p, Monza, rientro dal prestito), Fabrizio Caligara (c, Salernitana, rientro dal prestito), Ruan Tressoldi (d, San Paolo, rientro dal prestito), Agustin Alvarez (a, Elche, rientro dal prestito), Gioele Zacchi (p, Latina, rientro dal prestito)

Cessioni: Uros Racic (c, Aris Salonicco), Emil Ceide (a, Rosenborg), Pedro Obiang (c, Monza), Flavio Russo (a, Entella, prestito), Riccardo Ciervo (a, Cesena, prestito), Patrick Nuamah (a, Catanzaro, prestito), Janis Antiste (a, Rapid Vienna, prestito), Kevin Leone (c, Casertana, prestito), Simone Cinquegrano (d, Inter, prestito), Kevin Bruno (a, Crotone, prestito), Justin Kumi (c, Avellino, prestito), Luca D'Andrea (a, Avellino, prestito), Riccardo Ciervo (a, Cesena, prestito), Borna Knezovic (a, Salernitana, prestito), Andrea Consigli (p, svincolato), Jeremy Toljan (d, svincolato), Horatiu Moldovan (p, Atletico Madrid, fine prestito), Tijs Velthuis (d, Sparta Rotterdam, fine prestito), Matteo Lovato (d, Salernitana, fine prestito), Kevin Bonifazi (d, Bologna, fine prestito), Simone Verdi (c, Como, fine prestito), Luca Mazzitelli (c, Como, fine prestito)