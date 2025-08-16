Tutto sull'Atalanta: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

Partiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. L’Atalanta di Ivan Juric dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1. Tra i pali intoccabile Carnesecchi, in difesa Hien al centro mentre ai lati Scalvini e Kossonou si giocheranno il posto con Kolasinac e Djimsiti. A centrocampo sono Zappacosta e Bellanova i favoriti sulle fasce, in mezzo Ederson e De Roon. Sulla trequarti è tutto legato alla situazione di Lookman, che però difficilmente si risolverà con una permanenza. Dunque, scalpitano De Ketelaere ed il neo-arrivato Sulemana, in ballottaggio aperto con Samardzic, Pasalic e Maldini. In attacco tocca a Scamacca, in attesa del sostituto di Retegui. In ogni caso, compito arduo per Juric, provare subito a ripetere il rendimento dell'era Gasperini.

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Carnesecchi; Kossonou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Ivan Juric

CALCI PIAZZATI - Rigori: Scamacca; Punizioni: De Ketelaere, Samardzic; Calci d’angolo: Samardzic, Zappacosta

Acquisti: Ahanor, Kossonou, Sportiello, Sulemana, Brescianini, Samardzic; Cessioni: Retegui, Ruggieri, Piccoli, Adopo, Musso, Cuadrado, Toloi