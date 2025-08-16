Tutto sulla Juventus: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

vedi letture

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. La Juventus di Igor Tudor dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1 già visto la scorsa stagione dopo il subentro del tecnico. Tra i pali Di Gregorio, in difesa rientra Bremer coadiuvato da Kalulu e Gatti, del resto le scelte sono abbastanza ridotte. In mediana ci sono Locatelli, Thuram e Koopmeiners per due posti, invece le corsie laterali sono affidate a Joao Mario e Cambiaso. Sulla trequarti, intoccabile Yildiz, l'altro posto potrebbe essere di Conceicao visto il possibile addio di Nico Gonzalez. Il centravanti ad oggi è David, ma con l'uscita di Vlahovic occhio a Kolo Muani che viaggia verso il ritorno e potrebbe avere un ruolo centrale.

JUVENTUS (3-4-2-1) probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor

CALCI PIAZZATI - Rigori: David, Locatelli; Punizioni: Yildiz, Koopmeiners; Calci d’angolo: Yildiz, Koopmeiners

Acquisti: Nico Gonzalez, Conceicao, Kelly, David, Kalulu, Di Gregorio, Joao Mario; Cessioni: Rovella, Alberto Costa, Fagioli, Mbangula, Pellegrini, Nicolussi Caviglia, Weah, De Sciglio