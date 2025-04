Tuttosport critica il mercato di Giuntoli: "Alla Juve mancano leader e fuoriclasse"

Ora per la Juve il quinto posto è a rischio dopo il ko di Parma. Il quotidiano Tuttosport ne parla con riferimento non solo ai problemi tecnici ma anche alle qualità dei singoli. Si parla in modo particolare della rosa costruita in estate da Giuntoli.

"Detto che Thiago Motta ci ha messo del suo nel fare danni nei primi otto mesi della stagione, la rosa della Juventus manca di qualità e personalità. Mancano, cioè, almeno un paio di fuoriclasse e un paio di leader. Abbonda, invece, di giocatori di buona volontà, ma evidentemente non all’altezza di riportare il club ai suoi standard di prestazioni sportive e, per esempio, il gol regalato al Parma mette impietosamente in evidenza i limiti di Kelly, 20 milioni (oneri compresi). La desertificazione dell’esperienza nell’attuale rosa juventina porta alle sbandate a cui la squadra è andata incontro".