Udinese avanti contro la Lazio: in rete il bomber seguito dal Napoli

vedi letture

1-0 all'intervallo della sfida tra Udinese e Lazio al Bluenergy Stadium. A decidere la sfida la rete di Lorenzo Lucca (accostato al Napoli ad inizio estate) in avvio di gara con i biancocelesti che ancora una volta, come successo anche una settimana fa contro il Venezia, si sono fatti sorprendere e sono andati in svantaggio. Nel prosieguo della prima frazione la formazione di marco Baroni è andata meglio ma non è comunque riuscita a trovare il gol del pareggio.