Ufficiale Udinese-Bologna, le formazioni: Davis sfida Dallinga, Orsolini c'è

Sarà Davis il riferimento offensivo dell’Udinese questo pomeriggio per la sfida contro il Bologna. Alle sue spalle agirà Ekelenkamp con in mezzo al campo Payero e Karlstrom ad affiancare Atta con Lovric in panchina. In difesa, assente Bijol, ci saranno Kristensen, e Kabasele con Solet.

Nel Bologna il tecnico Vincenzo Italiano conferma Dallinga come punta centrale con Castro ancora in panchina, alle sue spalle Dominquez prende il posto dell’infortunato Ndoye al fianco di Orsolini e Odgaard. La mediana invece parla svizzero con il duo Freuler-Aebischer, mentre in difesa Calabria e Miranda saranno i due terzini nella linea a quattro davanti al rientrante Skorupski.

Queste le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Atta, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Davis. Allenatore Runjaic

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano