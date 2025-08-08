Udinese, caccia all'erede di Thauvin: spunta anche un grande ex azzurro

Il dopo Thauvin in casa Udinese prende finalmente forma. Sul fronte offensivo, la società friulana sta stringendo per Jesper Karlsson, scrive il Messaggero Veneto, esterno svedese in uscita dal Bologna, con una trattativa avanzata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Una formula sostenibile, la stessa che l’Udinese valuta anche per Nicolò Zaniolo, proposto ai bianconeri nelle ultime ore. Il fantasista classe ’99, ancora sotto contratto con il Galatasaray fino al 2026, è reduce da un’annata in chiaroscuro, divisa tra Atalanta e Fiorentina.

La dirigenza friulana sta valutando l’opportunità, senza fretta ma con interesse: Zaniolo rappresenterebbe un colpo a sorpresa, un’arma in più per il nuovo corso. Intanto, sullo sfondo, resta Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, oggi svincolato dopo l’esperienza al Toronto, è stato proposto dal suo agente Andrea D’Amico: contatti in corso per capire la fattibilità dell’operazione, soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio.

Per quanto riguarda i colpi che il club friulano punta per il proprio attacco, continua anche la caccia a un centravanti di peso: il profilo seguito con attenzione, si legge questa mattina sul quotidiano, è quello del 22enne nigeriano Rafiu Durosinmi del Viktoria Plzen, considerato l’erede ideale di Lorenzo Lucca.