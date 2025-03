Udinese in emergenza con l'Inter, Runjaic: "Out Thauvin, Sanchez e forse Solet"

vedi letture

L'Udinese affronterà domenica alle ore 18.00 l' Inter a San Siro. In conferenza stampa è intervenuto Kosta Runjaic che ha annunciato diversi forfait.

Come ha preso la notizia dell'infortunio di Sanchez? Cambia qualcosa nella preparazione della sfida contro l'Inter?

"C'è stata la pausa per le nazionali, una parte della squadra si è goduta questo periodo mentre un'altra era in nazionale. Il lavoro è stato un po' più tranquillo, ma abbiamo fatto molto anche se non erano tutti presenti. Affrontiamo l'Inter che è prima in classifica, domani affronteremo la seduta con tutti i giocatori, Zemura è appena tornato. Sanchez si è infortunato, sono tutti a disposizione a parte lui e ovviamente non sono contento che si sia infortunato, però ci sono anche altri giocatori che possono scendere in campo. Abbiamo una buona rosa per sfidare l'Inter. Thauvin ha bisogno di ancora un pochettino di tempo, durante la settimana ha provato a correre per unirsi progressivamente con la squadra. La situazione sembra buona, ma abbiamo deciso di trattare ancora il suo infortunio. Spero torni la prossima settimana".

Nella sosta si è parlato molto di Solet:

"Solet nella settimana scorsa non si è allenato, ha avuto un piccolo acciacco, è rientrato in questi giorni e speriamo che possa giocare. Ha dato un contributo nel dare una certa solidità alla nostra difesa. Lui e Bijol sono due buoni giocatori, Oumar vuole giocare ad altissimi livelli, sta giocando bene e può anche migliorare. Vogliamo che mantenga questo livello migliorando certi aspetti e non è troppo lontano dall'obiettivo di giocare in una grande. Adesso però bisogna pensare alla prossima partita e speriamo che non subisca altri infortuni".