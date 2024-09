Ufficiale Udinese-Inter, le formazioni: Inzaghi lancia Frattesi, sempre out Zielinski

L'Inter sfida l'Udinese con l'obiettivo del sorpasso. Dopo cinque giornate, difatti, sono i friulani ad aver conquistato dieci punti: con una vittoria, la formazione di casa al Bluenergy Stadium si porterebbe al primo posto in solitaria, in attesa di Torino e Napoli. I nerazzurri, viceversa, vogliono dimenticare il derby e raggiungere a quota 11 proprio il Milan. Fischio d'inizio alle 15, di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Kosta Runjaić torna al 3-5-2, mettendosi a specchio con l'avversario. Lucca vince il ballottaggio con Davis per fare reparto con Thauvin in attacco. in difesa Kabasele con Bijol e Touré. A sinistra Zemura con a destra Ehizibue. In mezzo Karlstrom affiancato da Zarraga e Lovric. Simone Inzaghi opera tre cambi di formazione rispetto al derby. In difesa Bisseck è preferito a Pavard, a centrocampo Frattesi prende il posto dell'infortunato Barella ma Mkhitaryan resta al suo posto. Torna titolare Darmian sulla destra: in attacco ancora spazio a Thuram e Lautaro.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.