Udinese-Lecce, le formazioni: Zanoli dal 1', le scelte di Di Francesco
L'ottava giornata di Serie A prosegue nel pomeriggio, con Udinese-Lecce tra le due partite in scena alle 15. Runjaic punta ancora su Zaniolo, come partner offensivo di Davis. Nell'undici giallorosso, invece, Helgason trova spazio dal primo minuto in mediana insieme a Ramadani e Berisha. Di seguito le formazioni ufficiali.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ehizibue, Piotrowski, Zemura, Miller, Modesto. All. Runjaic
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Helgason, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N'Dri, Banda, Kouassi, Camarda, Coulibaly, Pierret, Kaba, Maleh. All. Di Francesco
