Udinese, rebus Pafundi: il talento 18enne non riesce a emergere

vedi letture

(ANSA) - UDINE, 16 GEN - Resta un rebus il futuro di Simone Pafundi, il fantasista di 18 anni che ha terminato il prestito al Losanna ed è tornato all'Udinese. Il talento, lanciato in azzurro da Mancini quando aveva solo 16 anni, stenta a far decollare la propria carriera da professionista. Anche la sua parentesi elvetica è stata anonima e ora la società friulana deve decidere come farlo crescere al meglio, magari con un altro prestito. Per ora il giocatore è andato soltanto in panchina con l'Atalanta: avendo già giocato con il Losanna nel corso della stagione, in caso venisse impiegato da Runjaic non potrebbe più essere ceduto in quanto non si possono indossare più di due diverse divise di club.

Per questo, i prossimi giorni saranno decisivi. Quanto al monday night a Como, il tecnico tedesco deve decidere come sostituire Ehizibue - uno dei due fedelissimi assieme a Bijol - che starà fuori per infortunio per qualche settimana. Grazie anche all'ottimo inserimento di Solet, si fa strada l'ipotesi di un cambio modulo, persino con difesa a 4 e davanti il tridente formato da Sanchez e Thauvin (che con l'Atalanta hanno incantato) a supporto del rientrante Lucca, che ha scontato la squalifica. Ancora out Davis, mentre voci sempre più insistenti di mercato ruotano attorno a Zarraga e Iker Bravo, insoddisfatti dello scarso minutaggio nel girone di andata: ci sono abboccamenti per un ritorno in Spagna. (ANSA).