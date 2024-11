Udinese, Runjaic non teme la Juventus: "Faremo punti anche con loro!"

vedi letture

(di Lorenzo Padovan) (ANSA) - UDINE, 01 NOV - "Abbiamo analizzato alcune soluzioni, mostrando ai giocatori cosa abbiamo fatto bene e cosa no. Ci siamo allenati non con la nostra solita intensità, in quanto domani giochiamo di nuovo. Sarà una gara difficile, contro una squadra di assoluto valore, ma abbiamo già dimostrato con Inter e Milan che possiamo giocarcela con chiunque. Ora mancano punti contro le grandi, e vogliamo iniziare a farli". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia del match con la Juventus. "Penso che loro abbiano ben più di dieci giocatori di valore in rosa e questo è un vantaggio per l'allenatore - ha aggiunto in riferimento alle defezioni tra gli ospiti e al turnover -. Sono molto contento di poter giocare contro di loro, ma a mio avviso è importante che ci concentriamo su noi stessi e su che tipo di gara vogliamo fare. Sono ottimista e devo dire che è possibile fare bene anche contro una squadra come la Juventus per ottenere punti". Inevitabile tornare sulla rocambolesca sconfitta di Venezia: "È una gara che ci ha fatto male, ma è anche un buon ricordo perché ci ha mostrato che la partita finisce quando l'arbitro fischia. Nel primo tempo abbiamo anche giocato bene, ma nel secondo abbiamo rallentato il nostro ritmo, mancando di concentrazione su alcuni dettagli. Tra di noi non eravamo più così coesi e in queste situazioni può capitare che l'avversario si risvegli e, infatti, il Venezia ha ripreso ossigeno e la sfida è cambiata.

Non è dipeso dai giocatori singoli, ma da come abbiamo affrontato la partita. Ne abbiamo parlato e la squadra deve sapere come sta sul campo e come si sviluppa la partita. Domani voglio anche sfruttare l'atmosfera di questo stadio, che ci rende un avversario difficile da battere in casa". L'elenco degli indisponibili si sta assottigliando: Kristensen si aggregherà alla squadra già la prossima settimana e potrà essere convocato per l'Atalanta, Ekkelenkamp ha recuperato ed è a disposizione, mentre Alexis Sanchez tornerà solo dopo la sosta. In difesa mancherà lo squalificato Tourè e giocheranno titolari Kabasele e Giannetti, così come Davis: "Sarà in campo dal primo minuto", l'anticipazione a sorpresa del tecnico tedesco. Che non ha specificato se accanto o al posto di Lucca. "Anche Thauvin è pronto al 100% - ha concluso l'allenatore dei friulani - non ha fatto molti allenamenti anche prima del Venezia ma la scorsa settimana si è riunito al gruppo. Non abbiamo molti giocatori di questo calibro con questa esperienza. Anche lui è molto contento di essere di nuovo a disposizione. Sta migliorando ma c'è bisogno di un po' di tempo per far sì che tutto il dolore sparisca". (ANSA).