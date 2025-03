Un'altra rimonta: il Bologna ribalta il Cagliari e aggancia la Lazio al 5º posto!

Il Bologna batte 2-1 il Cagliari nel match della 27ª giornata di Serie A. Il Bologna vuole dare continuità al successo di giovedì scorso con il Milan e riprendersi il 6° posto in classifica, il Cagliari si presenta al Dall'Ara conscio che sarà un pomeriggio complicato, vestito da Nicola con un 4-4-2 tutto compattezza e contropiedi. Al 22' sardi in vantaggio con Piccoli che avvia e conclude l'azione, incornando in rete il morbido cross di Augello. Torna quindi di nuovo a premere la squadra di casa, poco precisa e concreta però negli ultimi metri. E in svantaggio al termine della prima frazione di gioco.

Italiano vuole rimediare subito e all'intervallo butta dentro Cambiaghi. Tra le altre, si rivela una mossa decisiva. È infatti l'esterno numero 28 a guadagnare prima il rigore che Orsolini con freddezza tramuta nel gol dell'1-1, e poi ad andare via con il turbo sulla fascia per offrire al compagno di reparto il pallone della doppietta, per la quale basta un comodo tap-in. In dieci minuti di ripresa, quindi, situazione totalmente ribaltata in favore della squadra di casa. Piove sul bagnato, quindi, per Nicola: già ribaltato nel punteggio, il mister degli isolani perde per infortunio Luvumbo. A un quarto d'ora dal novantesimo arriverebbe il terzo gol firmato Lucumi su sviluppi di calcio d'angolo, ma è fuorigioco. Il Cagliari non riesce a organizzare la reazione sperata e, come giovedì scorso, il Dall'Ara festeggia un'altra rimonta adrenalinica del Bologna e altri tre punti messi in cascina.